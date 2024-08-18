AKP'yi kahreden ölüm haberi. Erdoğan mesaj yayınladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'yi kahreden ölüm haberi. Erdoğan mesaj yayınladı

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.

Uzun süredir rahatsızlığı olan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, bugün evinde yaşamını yitirdi.

Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği Kabristanı'nda toprağa verilecek.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer için sosyal medya plarformu X’den başsağlığı diledi.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, “AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer’in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti’mize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?

AKP Esenler kurucu ilçe başkanı olan Tuncer 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatya Pötürgeli olan Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimleri gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevleri yapan Tuncer, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İBB Meclis üyesi olarak seçildi.

Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer'in 3 çocuğu var.

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