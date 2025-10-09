Piar Araştırma Şirketi 30 Eylül-3 Ekim 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 2 bin 264 katılımcı ile yüz yüze “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" anketini gerçekleştirdi. Yapılan ankette, yurttaşların siyasi partilere eğilimleri ölçüldü.

Ankette vatandaşların "Oy verebilirim" dediği partilerin başında CHP gelirken AKP ise ikinci sırada kaldı.

Buna göre, "CHP'ye oy verebilirim" diyenlerin oranı yüzde 44,6, AKP'nin ise yüzde 41,8 oldu. İYİ Parti'ye oy verebileceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18,3 oldu.

TİP, ZAFER VE BTP'DE YÜKSELİŞ

Yapılan araştırma sonucunda Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 15,3 ile beşinci sırada yer aldı, Zafer Partisi ise yüzde 14,8 oy potansiyeline ulaştı. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) de yüzde 13,6 oy potansiyeliyle dikkat çeken bir diğer parti oldu.

Diğer partilerde ise oranlar şu şekilde sıralandı;

DEM Parti: Yüzde 12,7

Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 7,6

Yeni Yol Partisi (Saadet-DEVA-Gelecek): Yüzde 4,1