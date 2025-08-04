AKP’yi karıştıran olay… Parti kurucusunun ismi silindi!

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ismi Kırıkkale’deki üniversite kampüsünden silinmesi gündem oldu. Kararı ise üniversite yönetiminin aldığı belirtildi.

1992 yılında kurulan Kırıkkale Üniversitesi’nin kurucu rektörü olan Beşir Atalay’ın ismi kampüs ismi olarak verilmişti. “Kırıkkale Üniversitesi Prof. Dr. Beşir Atalay Kampüsü” olmuştu.

İSMİ SİLİNDİ

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; 2019’da AKP’den istifa eden Beşir Atalay’ın isminin üniversite kampüsünden silinmesi için 16 Temmuz 2025 tarihinde okul yönetimi karar aldı. Atalay’ın ismi yerine “Şehitler Kampüsü” kararı alındı ve yerleşkenin girişindeki isim değişikliği de hayata geçirildi.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ SERT ÇIKTI

AKP’yi karıştıran bu olaya Grup Başkanvekili ve Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül, “Vefa mücadelemizin omurgasıdır” diye tepki göstererek şunları dile getirdi:

“Beşir Atalay Hoca, kurucu rektörlükten bakanlığa ülkemize, milletimize, nesillerimize ve davamıza büyük emekler vermiştir. Birçok değerli akademisyen yetiştirmiştir. 28 Şubat’ın karanlığında bedel ödemiş, dik durmuştur. Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünün aldığı kararla Beşir Atalay'ın adının kampüsten silinmesini üzüntüyle öğrendim. Bu, geçmişi inkâr, vefayı hiçe saymaktır. Bir an önce bu yanlış karardan dönülmesini temenni ediyorum. Unutmayalım ki vefa, yolumuzun, mücadelemizin omurgasıdır.”