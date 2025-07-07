AKP'yi kızdıracak açıklama! Boynukalın bu kez CHP'lileri bile hayrete düşürdü

2020 yılında yeniden cami statüsü alan Ayasofya'nın ilk baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevini bırakarak dikkat çekmişti.

Sosyal medya üzerinden İstanbul Sözleşmesi, ekonomi ve en son da yeni anayasada laikliğin yer almaması gerektiği gibi açıklamaları ile tepki çeken Mehmet Boynukalın'dan bu kez CHP operasyonlarını yeren bir açıklama geldi.

Ayasofya eski baş imamı Mehmet Boynukalın AKP kanadını kızdıracak türden bir CHP paylaşımı yaparak yeniden dikkatleri üzerine çekti.

"SADECE BELLİ BİR PARTİYE DAVA AÇMAK ŞÜPHE UYANDIRIR"

Boynukalın CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlara değindi, sadece belli bir partiye yönelik davalar açılmasının kamuoyunda şüphe uyandıracağını söyledi.

Boynukalın, dikkat çeken paylaşımında "İşin hukuki boyutunu mahkemeler çözer. Ama sadece belli bir partiye yönelik davalar açılması kamuoyunda şüphe uyandırır ve mağduriyet algısı oluşturur." ifadelerini kullandı.