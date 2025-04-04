AKP’yi, MHP’yi ve Erdoğan’ı boykot edin

Boykot çağrıma öncelikle özgür radyo ve televizyonlarla başlıyorum.

AKP ve MHP ile yandaşlarının haberleri yayınlamayın.

Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’nin ve iktidar yanaşması şürekânın açıklamalarına haber ve programlarda yer vermeyin.

Sarayın atanmış bakanlarının haberlerini yayınlamayın.

Yandaş medyanın gazetelerini sabah haberlerinde ekrana getirmeyin.

Muhabirleriniz meclis grup toplantılarını ve basın açıklamalarını izlemesin.

Siyasi tartışma programlarında bir gün boyunca sadece çevre, iklim ve spor konuşulsun.

Ekranların köşelerine Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafı konulsun,

Ana Haberlerin başında her gün Andımız sonunda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okunsun.

Gençlerin bir günlük alışveriş boykotundan öyle korktular ki panikatak oldular.

Gençlerin açtığı bu yolda 23 yıllık iktidarın psikolojini bozup erken seçime gitmeleri için eylem önerilerimi sürdürüyorum:

Türk İş, Hak İş ve Disk ayrı ayrı günlerde birer günlük genel grev ve her ay birininiz miting yapın.

Türkiye Barolar Birliği bir günlük duruşmalara girmeme eylemi yapın,

Doktorlar acil dışında bir gün görev yapmasın,

Öğretmenler bir gün derslere girmesin,

Belediyeler bir gün çöpleri toplamasın, toplu taşıma yapmasın,

Muhalefet partileri ve özellikle CHP ile İYİ Parti mitinglerle erken seçim çağrısı yapsın.

Gerisi otomatik gelir iktidar erken seçim kararı almak zorunda kalır.

Çünkü; Bu iktidar artık yok hükmündedir…

Bir daha iktidarda kalmaları büyük Türk Milletine fazladan bir gün eziyet çektirmektir.

İlk seçimde bunları boykot edin ve oy vermeyin ve sandığa gömün.

Erdoğan’a bir boykot hatırlatması ve önerisi yapayım.

Milli Görüş siyasetinin yaratıcısı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan da boykot yapmıştı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel bankalardaki mevduatlarını Ziraat Bankasında toplayarak hem yüksek faizi engellemiş hem de Özel Bankalara Boykot uygulamıştı…

Özel banka sahipleri hem de Medya patronlarıydı.

Erbakan o medya patronlarının yayınlarında çok ağır eleştirilere muhatap oldu ama geri adım atmadı.

Haydi Erdoğan sıra sende.

Milli Görüş gömleğini giydiğini söylemiştin ya o halde sen de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının özel bankalardaki hesaplarını Ziraat Bankasına topla.

Boykot konusunda Gelecek Partili olan Yeni Yol meclis grup başkanvekili Selçuk Özdağ gönderdiği, “İktidara uyarıdır” başlıklı mesajında özetle diyor ki;

“Cesaret bulaşıcıdır ve bunu en iyi korkaklar hisseder.

Yol verdikleri her dönemin kullanışlı aparatlarına Türk milletini ve çocuklarımızı tehdit etmekle görevlendirdiklerini görüyoruz.

Sabah akşam ekranlarda sağa sola had bildirip millete sopa sallayan bu güruh, kanun ve hukuk size dokunmayacak sözü verildiği için köpeksiz köyde değneksiz gezmenin dayanılmaz hazzını yaşıyor.

İktidar günden güne güç kaybedip halkta bir karşılığı kalmadıkça kimine hükümet havucu ama daha çok da “devlet sopası” ile korkutarak ömrünü uzatmaya çalışıyor.

Mertçe mücadele etmek yerine devlet zırhını kuşanıp bu devletin sahibi milletimizi; ailesi, rızkı ve evlatları ile tehdit etmek nasıl bir haysiyetsizliktir.

Bizler 12 Eylül’e giden süreçte boykot da yaptık, kavga da… İdamla da yargılandık, işkence de gördük. Darbecilerin karşısında boyun eğmedik, diz çökmedik, işkenceler karşısında gammazlık yapmadık.

Sizin yaptığınızı Kenan Evren yapmadı be…!

Tehdit ettiğiniz Türk milleti; bir partiden de bir kişiden de büyüktür.

Kutsal olan devlet değil, insandır.

Bu insanlar da Türk milletinin birer unsurudur.

Sizler ise sadece kullanılıp işi bitince çöpe atılacak basit birer aparatçıksınız…”