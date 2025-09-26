AKP’yi ‘operasyon korkusu’ sardı: İşte kulislerde konuşulanlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “konser” soruşturmasının ardından yapılan operasyon, AKP kulislerini hareketlendirdi. Söz konusu operasyonun seçmen üstünde muhalefete yönelik “siyasi baskı” algısı yaratabileceği endişesi konuşulan kulislerde, “Yurttaş iktidarın gerçekten yolsuzlukla mücadele ettiği değil, muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalıştığı kanaatine varırsa, bu bizi sandıkta zorlar” değerlendirmesi yapılıyor.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, parti içinde yapılan değerlendirmelerde, yargı sürecinin siyasallaşarak muhalefete avantaj sağlamasından duyulan kaygılar dile getiriliyor. Bazı kurmaylar, “seçmende yolsuzluk iddialarına ikna düzeyinin düşük olduğu” görüşünde.

Kamuoyunda özellikle büyükşehirlerde yaşayan seçmenin, operasyonları “siyasi” olarak yorumladığına dikkat çeken AKP’li isimler, “Yurttaş iktidarın gerçekten yolsuzlukla mücadele ettiği değil, muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalıştığı kanaatine varırsa, bu bizi sandıkta zorlar” değerlendirmesini yaptı. Bazı kurmaylar, “Kendi belediyelerimizde benzer dosyalar gündeme geldiğinde sessiz kalınıyor. Bu tablo seçmeni ikna etmez, aksine güven kaybettirir” uyarısında bulundu.