AKP’yi ‘operasyon korkusu’ sardı: İşte kulislerde konuşulanlar

Kaynak: Cumhuriyet
AKP’yi ‘operasyon korkusu’ sardı: İşte kulislerde konuşulanlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar AKP’de endişelere neden oldu. Kulislerde konuşulanlara göre bazı partililer seçmende muhalefete yönelik ‘siyasi baskı’ algısı olabileceğinin altını çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “konser” soruşturmasının ardından yapılan operasyon, AKP kulislerini hareketlendirdi. Söz konusu operasyonun seçmen üstünde muhalefete yönelik “siyasi baskı” algısı yaratabileceği endişesi konuşulan kulislerde, “Yurttaş iktidarın gerçekten yolsuzlukla mücadele ettiği değil, muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalıştığı kanaatine varırsa, bu bizi sandıkta zorlar” değerlendirmesi yapılıyor.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, parti içinde yapılan değerlendirmelerde, yargı sürecinin siyasallaşarak muhalefete avantaj sağlamasından duyulan kaygılar dile getiriliyor. Bazı kurmaylar, “seçmende yolsuzluk iddialarına ikna düzeyinin düşük olduğu” görüşünde.

Kamuoyunda özellikle büyükşehirlerde yaşayan seçmenin, operasyonları “siyasi” olarak yorumladığına dikkat çeken AKP’li isimler, “Yurttaş iktidarın gerçekten yolsuzlukla mücadele ettiği değil, muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalıştığı kanaatine varırsa, bu bizi sandıkta zorlar” değerlendirmesini yaptı. Bazı kurmaylar, “Kendi belediyelerimizde benzer dosyalar gündeme geldiğinde sessiz kalınıyor. Bu tablo seçmeni ikna etmez, aksine güven kaybettirir” uyarısında bulundu.

Son Haberler
Hendek Davasında karar! Tutuklu sanık kalmadı
Hendek Davasında karar! Tutuklu sanık kalmadı
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı
Mardin’de feci olay! İş makinesinden kayan taşın altında kaldı
Mardin’de feci olay! İş makinesinden kayan taşın altında kaldı