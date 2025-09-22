AKP’yi sarsacak bomba iddia: 5 aşamada hazırlanacak! Son kararı Erdoğan verecek…

AKP’de peş peşe gelen istifaların ardından partiden “Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" açıklamaları gelmişti. 3 günde 8 il başkanı istifa eden AKP'de tüm il başkanlıklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığı yandaş medyada iddia edildi. Sabah’ın özel haberine göre; 5 aşamada hazırlanacak bir rapor Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülâkata girecek, kimin il başkanı olacağı konusunda nihai kararı Erdoğan verecek. Ayrıca İsmail Saymaz'a konuşan “Beştepe’ye yakın” olduğunu belirtilen bir ismin “Bir yozlaşma var. AK Parti bağırsaklarını temizliyor” değerlendirmesi de dikkat çekti.

AKP’DE İSTİFA DEPREMİ

AKP, geçtiğimiz hafta istifalar ile sarsılmıştı. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları 3 gün içinde istifa etmişti. AKP’den ise istifalara ilişkin, "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" açıklaması gelmişti.

“DİNAMİZMİ ARTIRACAK”

İstifa haberlerinin ardından yandaş medya Sabah’ta bomba iddialar geldi. İl başkanları düzeyinde başlayan değişimin, "yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artıracak kapsamlı bir çalışma"nın parçası olduğu öne sürüldü. Bu çalışmanın ilk somut adımı, il başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bayrak değişimleri ile yaşanacak.

5 AŞAMALI MODEL

İlk etapta Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elâzığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidildiği öne sürüldü. AKP Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarını belirlemek için 5 aşamalı model üzerinde çalışıyor. Temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerine yakın mercek ve genel merkez istişare olmak üzere 5 aşama izlenecek. İlk aşama ise bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacağı aktarılıyor.

SON SÖZ ERDOĞAN DA OLACAK

Bu aşamaların ardından rapor Teşkilat Başkanlığı tarafından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülâkata girerken, nihai kararı ise Erdoğan verecek. Ekim ayının ilk haftasında Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması planlanıyor.

“BİR YOZLAŞMA VAR. AK PARTİ BAĞIRSAKLARINI TEMİZLİYOR”

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, AK Parti il başkanlarından birbiri ardına gelen istifalarla ilgili kulisleri aktardığı yazısında, “Beştepe’ye yakın” olduğunu belirttiği bir ismin “Bir yozlaşma var. AK Parti bağırsaklarını temizliyor” değerlendirmesine yer vermişti. Saymaz, “İstifalar sekiz başkanla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor” dedi.