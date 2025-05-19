AKP’yi şoke eden rapor! Kendi anketlerinde hezimete uğradılar

AKP'nin her ay değişik konularda yaptırdığı kamuoyu araştırmalarının nisan ayı raporuna göre, sadece dört vatandaş biri ekonomi yönetimine güvendiğini söyledi. İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını düşünenlerin oranı ise yüzde 28,5.

AKP'nin masasındaki nisan raporunda ilginç sonuçlar çıktı. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan iç politikaya pek çok başlıkta yapılan aylık kamuoyu araştırmalarında CHP’nin boykot çağrıları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan yargı süreçleri toplumun değişik kesimlerine soruldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye’nin son haftalarda gündeminden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaya ilişkin “yolsuzluk yapıldığını düşünmüyorum” diyenlerin oranı yüzde 36,7, “düşünüyorum” diyenlerin oranı yüzde 28,5, “dava sonucunu görmek gerekir” diyenlerin oranı yüzde 25,6, fikir bildirmeyenlerin oranı ise yüzde 9,2 oldu. AKP seçmeninin yüzde 9,7’si yolsuzluk yapılmadığı, yüzde 60,1 ise yapıldığını düşünüyor. CHP’li seçmenin yüzde 78,3’i “yolsuzluk yok” derken “var” diyenler yüzde 6,2’de kalıyor. Yolsuzluk yapıldığını düşünen MHP’lilerin oranı yüzde 62,2 ile en yüksek. Yolsuzluk yok diyenlerin oranı İYİ Partililerde yüzde 36,8, DEM’lilerde yüzde 49,1.

BOYKOTU DESTEKLEYENLERİN ORANI YÜZDE 62,2

CHP’nin boykot çağrılarının da sorulduğu ankette katılımcıların yüzde 37,8’i “boykota karşıyım” yanıtı verirken boykotu destekleyenlerin oranı yüzde 62,2 oldu. Araştırmada katılımcılara “ekonomi yönetimine güven” de soruldu. Ekonomi yönetimine “hiç güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 26,1 olurken yüzde 36’si “güvenmiyorum", yüzde 12,9’u “ne güveniyorum, ne güvenmiyorum”, yüzde 22’si “güveniyorum” ve yüzde 3’ü “çok güveniyorum” yanıtını verdi. Mart ayına göre, nisanda ekonomi yönetimine güvenin arttığı tespit edildi.