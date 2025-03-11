Akraba evliliği yapacak çiftlere uyarılar! Sağlıklı nesiller için önemli adımlar

Harvard Tıp Fakültesi Genetik Bölümü’nden Prof. Dr. David Altshuler, akraba evliliklerinin genetik riskleri hakkında şu uyarıda bulundu:

"Akraba evliliklerinde, her iki ebeveynin de taşıdığı genetik mutasyonların çocuklara geçme olasılığı daha yüksektir. Bu durum, otozomal resesif hastalıkların görülme riskini artırır. Genetik tarama testleri, bu riskleri minimize etmek için kritik bir adımdır."

Mayo Clinic Genetik Danışmanlık Bölümü’nden Dr. Gloria Petersen ise genetik tarama testlerinin nasıl uygulanması gerektiğine dikkat çekti:

"Akraba evliliği yapmayı planlayan çiftlerin, hamilelik öncesinde genetik danışmanlık alarak taşıdıkları genetik hastalık risklerini öğrenmeleri önemlidir. Bu taramalar, belirli hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlar ve uygun önlemlerin alınmasına olanak tanır."

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: GENETİK TARAMA TESTLERİNİN ÖNEMİ

American Journal of Human Genetics'te yayımlanan bir araştırma, akraba evliliklerinin çocuklarda genetik hastalık riskini %25 oranında artırabileceğini göstermekte. Genetik tarama testleri, bu riskleri belirleyerek sağlıklı nesillerin doğmasını destekler.

Journal of Medical Genetics'te yayımlanan bir çalışma, genetik tarama testlerinin, çiftlerin taşıyıcı oldukları genetik hastalıkları tespit etmede %95 oranında başarılı olduğunu ortaya koydu. Bu testler, özellikle otozomal resesif hastalıkların erken teşhisinde kritik rol oynar.

Genetics in Medicine dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, genetik tarama testlerinin, doğum öncesi ve sonrası genetik hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu belirtmekte. Bu testler, genetik hastalıkların yayılmasını engellemede önemli bir araç.

GENETİK TARAMA TESTLERİNİN FAYDALARI

1. Erken Teşhis ve Önlem: Genetik hastalıkların erken teşhis edilmesi, hastalıkların önlenmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasını sağlar.

2. Sağlıklı Nesiller: Genetik tarama testleri, taşıyıcı olan ebeveynlerin bilinçlenmesini ve sağlıklı nesillerin doğmasını destekler.

3. Risk Bilgilendirmesi: Çiftler, genetik hastalık riskleri hakkında bilgilendirilir ve uygun aile planlaması yapabilir.

4. Genetik Danışmanlık: Genetik danışmanlık, çiftlerin genetik riskler hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli kararlar almalarını sağlar.

5. Önleyici Tedbirler: Genetik hastalık riski taşıyan çiftler, önleyici tedbirler alarak sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilir.

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AKRABA EVLİLİKLERİNDE GENETİK TARAMA TESTLERİNİN ÖNEMİ

Akraba evliliklerinde genetik riskler, doğacak çocukların sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, akraba evliliği yapmayı planlayan çiftlerin genetik tarama testlerinden geçmesi ve genetik danışmanlık alması büyük önem taşır.Genetik tarama testleri, otozomal resesif hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlar ve sağlıklı nesillerin doğmasını destekler.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. David Altshuler, "Akraba evliliklerinde genetik tarama testleri, genetik hastalıkların erken teşhis edilmesi ve önlenmesi açısından kritik bir adımdır. Bu testler, sağlıklı nesillerin doğmasını sağlar" dedi.

Dr. Gloria Petersen ise şunları ekledi:

"Genetik danışmanlık, çiftlerin genetik riskler hakkında bilinçlenmesini ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesini destekler."