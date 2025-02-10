Akraba kavgasında tabancalar çıktı

Kaynak: DHA
Akraba kavgasında tabancalar çıktı

Malatya'da, akraba olan Muhammet G. ile Ramazan A. arasında kavga çıktı. Kavga giderek büyüdü ve Ramazan A. tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Malatya Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Muhammet G. ve Ramazan A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet G., yanındaki tabancayla Ramazan A.'ya ateş açtı.

Sağ bacağına kurşun isabet etmesi sonucu Ramazan A., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ramazan A., Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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