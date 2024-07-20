Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü 1 yaralı

Osmancık'ta akrabalar arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak öldürülürken 1 kişi de yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Öbektaş köyü yaylasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Müslüm Ç. ve Sadık Ç. ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları Sadık Ç. ve Hüseyin Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Sadık Ç. üzerinde bulunan silahla ateş ederek amcası Hüseyin Ç. ve kuzeni Sadık Ç.'yi vurdu. Sadık Ç. ve Müslüm Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.


Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Ç. (39) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sadık Ç. ise Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Olay yerinden kaçan şüpheliler Sadık Ç. ve Müslüm Ç. jandarma ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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