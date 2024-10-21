Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü

Şırnak'ın İdil ilçesinde akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 30 yaşındaki Bişar Bayram hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi H.B., jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde İdil'in Sulak köyünde gerçekleşti. Anlatılanlara göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan sözlü tartışma, taşlı ve sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 63 yaşındaki H.B.'nin tüfekle açtığı ateşte Bişar Bayram, olay yerinde yaşamını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Bayram’ın cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olayın sonrasında H.B., tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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