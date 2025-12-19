Serkan Akdal ile akrabası Murat D. Arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

Murat D. cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldürülen Serkan Akdal

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Serkan Akdal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akdal’ın acı haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşına boğuldu.

AĞAÇLIK ALANDA YAKALANDI

Ekipler, olay yerinden kaçan Murat D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yayla Mahallesi’nde bir ağaçlık alana kaçtığı belirlenen Murat D., yapılan operasyonla yakalandı. Bu esnada ekipler, cinayette kullanılan bıçağı bulmak için park ve valilik çevresindeki çalıları aradı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.