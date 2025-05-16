Akrabasını dizinden vurup ölümüne neden olduğu öne sürülen sanık: Bize '112’yi aramayın' dedi

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı Kani Timur Ünal'ı (52) tabancayla dizinden vurarak kan kaybından ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Bora Karaca (49) "Timur iş yerinde yaşadığı sıkıntıyı bize anlatıp duruyordu. Sonra silahı alıp oynamaya başladı. Manevra yapınca "Ne yapıyorsun" deyip, silah olan elini tutmaya çalıştım ve tam bu sırada da silah patladı. B.Ö. Timur'un dizinden kan geldiğini söyledi. Bez bulup bağladım. B.Ö.'ye "112'yi ara" dedim. Maktul "aramayın bir şeyim yok benim" dedi. Kendisine defalarca ısrar ettik" dedi.

Olay, 16 Kasım 2024'te saat 18.00 sıralarında, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Bora Karaca ile B.Ö. (28), kız arkadaşları ile içki alıp, eve gitti. Alt katta oturan Bora Karaca'nın akrabası Kani Timur Ünal da buraya geldi. Bir süre sonra evde tartışma çıktı, Karaca, iddiaya göre Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurdu. Kani Timur Ünal yere yığıldı. B.Ö., 17 Kasım'da saat 02.00 sıralarında polisi arayıp, arkadaşı Bora Karaca'nın, Ünal'ı tabancayla vurduğunu ihbar etti. Adrese giden polis, çilingir çağırarak kapıyı açtırıp içeri girdi. Ekipler, Ünal'ın kan kaybından öldüğünü belirledi.

Polis, suç aleti tabanca ile Bora Karaca'yı, ihbarda bulunan B.Ö.'yü ve arkadaşlarından A.B. (22) isimli kadını gözaltına aldı. Şüphelilerden Bora Karaca tutuklanırken, B.Ö. adli kontrol şartı ile A.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Bora Karaca hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, B.Ö. ile A.B. hakkında ise "Yardım bildirim yükümlülüğünün yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Dün ilk kez görülen davada 3 sanıktan tutuklu yargılanan Bora Karaca salonda hazır bulunurken, başka bir suçtan cezaevinde olan, bu davada ise tutuksuz yargılanan B.Ö., SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Tutuksuz yargılanan A.B. ise duruşmada yer almadı.

'112'Yİ ARA DEDİM'

Tutuklu sanık Bora Karaca yaptığı savunmada, "Eve gittiğimizde alkol almaya başladık. Yaklaşık yarım saat sonra Timur yanımıza geldi. Müsaade var mı diyerek yanımıza oturdu ve alkol almaya başladı. Belinde silah vardı ara sıra bize gösteriyordu. Sonra 2 kadın evden ayrıldı. Timur iş yerinde yaşadığı sıkıntıyı bize anlatıp duruyordu. Sonra silahı alıp oynamaya başladı. Manevra yapınca "Ne yapıyorsun" deyip, silah olan elini tutmaya çalıştım ve tam bu sırada da silah patladı. B.Ö. Timur'un dizinden kan geldiğini söyledi. Bez bulup bağladım. B.Ö.'ye "112'yi ara" dedim. Maktul "aramayın bir şeyim yok benim" dedi. Kendisine defalarca ısrar ettik. 112'nin kendisine sıkıntı olacağını, silahın borcunu ödemediğini söyledi. 5 dakika sonra A.B. geldi, masayı gördü. Çantasını alıp çıktı. Sonra ben de evden ayrıldım. Bir şeyim yok diyerek bizi yanılttığı için böyle oldu. Silahı bırakacaktım ama bahçe kapısı açık olunca aldım" dedi.

'SANIK BENİ ARATTIRMADI'

Tutuksuz yargılanan sanık B.Ö. ise "Olay anında telefonumla oynuyordum. Sanık ile maktul bir anda tartıştılar. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Evde bu sırada sadece üçümüz vardık. Yaralanma olunca maktul hiçbir şey söyleyemedi. "Polisi ya da ambulansı aramayın" gibi bir cümle kurduğunu hatırlamıyorum. 112'yi aramak istedim ve aramazsak maktulün öleceğini belirttim. Ortada bir silah olduğundan dolayı da arayamadım, sanık beni arattırmadı. Kendisi bana ambulansın gelince polisin de gelebileceğini söyleyip, uzun yıllar cezaevinde yattığını belirtti. Evden çıktıktan sonra A.B.'nin telefonuyla polisi aradık, açık adresi bilmiyorduk, olabildiğince tarif etmeye çalıştık. Masada da silah yoktu, çekmecedeydi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık A.B. için yakalama emri düzenlenmesine ve Bora Karaca'nın da tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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