Akrabasını tornavida ile öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA
Akrabasını tornavida ile öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tartıştığı akrabasını tornavida ile öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Sınırteke Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada iki akraba arasında iddiaya göre miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbedede O.K. (32), mısır sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) tornavida ile öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu olay şüphelisi O.K. İncirliova ilçesi merkezinde saklandığı adreste operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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