Akran zorbalığı alarmı! Çocuklar risk altında

Son yıllarda okullarda ve sosyal ortamlarda akran zorbalığına maruz kalan çocuk sayısında endişe verici bir artış yaşanıyor. UNICEF’in 2018 raporuna göre, dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her üç çocuktan biri akran zorbalığıyla karşılaşıyor; ancak yeni veriler, bu oranın son beş yılda iki katına çıktığını gösterdi.

Türkiye’de de durum farklı değil: Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2008 verilerine kıyasla, akran zorbalığı vakaları okullarda hızla artıyor.

Uzmanlar, bu artışın hem çocukları hem de toplumu tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

ZORBALIK TÜRLERİ VE ETKİLERİ

Akran zorbalığı, fiziksel, sözel, sosyal, siber ve cinsel olmak üzere farklı biçimlerde ortaya çıktı.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nin 2024 raporunda, fiziksel zorbalığın en kolay tespit edilen tür olduğu belirtilirken, sözel ve sosyal zorbalığın daha sinsi olduğu ve mağdur çocukların özgüvenini derinden sarstığı ifade edildi.

Sözel zorbalık, alay etme ve isim takma gibi davranışlarla kendini gösterirken, sosyal zorbalık, çocukları gruptan dışlama ve izole etme gibi yöntemlerle uygulandı.

Siber zorbalık ise sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla hızla artırdı. Norveçli psikolog Dan Olweus, akran zorbalığı üzerine yaptığı öncü çalışmalarda, bu davranışların genellikle güç dengesizliğinden kaynaklandığını ve tekrarlayıcı nitelikte olduğunu belirtiyor. Olweus’a göre, zorbalığa maruz kalan çocuklar depresyon, kaygı bozukluğu ve hatta intihar düşüncesi gibi ciddi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Türkiye’de yapılan bir araştırma, akran zorbalığına uğrayan çocukların benlik saygısında ciddi düşüşler yaşandığını ve bazılarının alt ıslatma gibi psikosomatik belirtiler gösterdiğini ortaya koydu.

NEDEN ARTIYOR?

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan bir olgubilim çalışması, akran zorbalığının artışında aile yapısı, teknolojik bağımlılık ve toplumsal baskı gibi faktörlerin etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan öğretmenler, zorbalığın özellikle sosyoekonomik düzeyi farklı ailelerde ve öz güven eksikliği yaşayan çocuklarda daha sık görüldüğünü belirtti. Ayrıca, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı ve popüler kültürün saldırgan davranışları normalleştirmesi, bu sorunu körükledi.

İngiltere’de King’s College London’dan Prof. Louise Arseneault, zorbalığın yalnızca mağdurları değil, zorba çocukları da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Arseneault’a göre, zorbalık yapan çocuklar ilerleyen yıllarda antisosyal davranışlar, madde bağımlılığı ve suç eğilimi gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Bu nedenle, hem mağdur hem de zorba çocuklar için erken müdahale kritik önem taşıyor.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, akran zorbalığını önlemek için çok yönlü bir yaklaşım önerdi. Uzmanlar, öğretmenlerin empati odaklı etkinlikler düzenlemesi ve ailelerle iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Uzmanlar, “Zorbalığı görmezden gelmek, sorunu büyütür. Çocuklara empatiyi öğretmek ve güvenli bir okul ortamı oluşturmak, bu sorunun azalmasında etkili olabilir” dedi.

UNICEF, okullarda şiddete karşı farkındalık programlarının yaygınlaştırılmasını ve çocukların zorbalığı bildirme konusunda cesaretlendirilmesini önerdi.

EBEVEYNLERE VE ÖĞRETMENLERE ÇAĞRI

Uzman Psikologlar, ebeveynlerin ve öğretmenlerin zorbalığı “çocukluk” olarak görmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Çocukların davranışlarını dikkatle izlemek ve erken müdahale etmek, uzun vadeli psikolojik sorunların önüne geçebilir” dedi.

Uzmanlar ailelerin çocuklarıyla açık iletişim kurmasının ve sosyal medya kullanımını denetlemesinin önemine işaret etti.

Akran zorbalığına karşı mücadele, yalnızca okullarda değil, toplumun her alanında ortak bir çaba gerektiriyor. Uzmanlar, bu sorunun çözümü için eğitim sisteminin, ailelerin ve çocukların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, bu sessiz salgın, çocuklarımızın geleceğini gölgelemeye devam edebilir.