Uluslararası uzmanlar, ailelerin fark edemediği bu kronik baskının çocuklarda kalıcı nörolojik hasarlara yol açabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde eğitim kurumlarının en büyük sorunlarından biri haline gelen akran zorbalığı, son yıllarda kabuk değiştirerek tespit edilmesi güç bir boyuta ulaştı.

Fiziksel müdahalenin yerini alan psikolojik manipülasyon ve dijital zorbalık, çocukların ruh dünyasında onarılması güç yaralar açmaya devam etti.

Konuyla ilgili yapılan son araştırmalar, zorbalığa maruz kalan çocukların beyin yapısında stres hormonlarına bağlı değişimler gözlemlendiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Londra King’s College bünyesinde uzun yıllar zorbalık üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Louise Arseneault, mağdur çocukların yetişkinlik döneminde bile bu travmanın etkilerini taşıdığını ifade etti.

Arseneault, yaptığı açıklamada, "Zorbalık sadece o anlık bir üzüntü değil, bireyin bağışıklık sisteminden finansal başarısına kadar tüm hayatını etkileyen sistematik bir saldırıdır" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Harvard Üniversitesi Gelişimsel Psikopatoloji Bölümü’nden Dr. Martin Teicher ise meselenin nörobiyolojik tarafına odaklandı.

Teicher, kronikleşen sözlü tacizin beyindeki "korpus kallozum" adı verilen bölgenin gelişimini olumsuz etkilediğini ve bu durumun çocuklarda yoğun kaygı bozukluklarını tetiklediğini dile getirdi.

SESSİZ BELİRTİLERE DİKKAT

Araştırmalar, zorbalığa uğrayan çocukların genellikle bunu ailelerine anlatmaktan kaçındığını gösterdi.

Klinik psikolog Dr. Carla Sharp, ailelerin dikkat etmesi gereken "sessiz" belirtileri şu şekilde sıraladı:

Okula gitme isteğinde ani düşüş ve açıklanamayan karın ağrıları.

Uyku düzeninde bozulma ve kabus görme sıklığında artış.

Sosyal ortamlardan çekilme ve özgüven kaybı.

Eşyaların (kalem, kitap, kıyafet) sık sık kaybolması veya zarar görmesi.

ÇÖZÜM İÇİN "SIFIR TOLERANS" MODELİ

Finlandiya’daki Turku Üniversitesi tarafından geliştirilen ve dünya genelinde birçok okulda uygulanan KiVa Programı, zorbalığı önlemede en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edildi.

Programın mimarlarından Dr. Christina Salmivalli, sadece zorbanın ve mağdurun değil, "seyirci" kalan diğer öğrencilerin tutumunun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Salmivalli, toplumun bu durumu "çocukluk şakası" olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti.