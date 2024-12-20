Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

Kaynak: AA
Akredite olmadan "helal uygunluk" hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak cezalar artırıldı

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti verdikleri belirlenen kuruluşlara 228 bin 71,5 liradan 2 milyon 280 bin 715 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon...

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti verdikleri belirlenen kuruluşlara 228 bin 71,5 liradan 2 milyon 280 bin 715 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanan idari para cezalarının alt ve üst limitleri, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93'lük artışın yansıtılması sonrası yeniden belirlendi.

Buna göre, söz konusu idari para cezalarının alt limiti 228 bin 71,5 lira, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve belirlenen miktarlar yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Son Haberler
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Euroleague’de korkunç sakatlık! Salon bir anda buz kesti
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları
Kyrgios'tan tenis dünyasını sarsan Sinner açıklamaları
Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim
Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim
Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu? Şehir efsanesi mi? İşin uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu? Şehir efsanesi mi? İşin uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Sinemaseverlere 10 yeni film: Leyla ile Mecnun yönetmeni Onur Ünlü’den yeni komedi: Şımarık
10 yeni film vizyona giriyor