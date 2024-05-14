Akrep lakaplı Barzan Kamal Majeed yakalandı. Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı Türkiye’de oturmuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akrep lakaplı Barzan Kamal Majeed yakalandı. Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı Türkiye’de oturmuş
Manş Denizi üzerinden yaklaşık 10,000 göçmeni kaçırmakla suçlanan Akrep lakaplı Barzan Kamal Majeed adlı insan kaçakçısı dün Irak'ta tutuklandı. Irak hükümeti Majeed'in kazandığı paralarla Manisa'da villa aldığını açıkladı.

Majeed, insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giydikten sonra ceza duruşması için Belçika'da mahkemeye çıkmadan firar etmişti. Kasım 2022'den beri kayıp olan Majeed, hakkında İnterpol kırmızı bülten çıkartmıştı.

Iraklı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada “İnterpol’ün kırmızı bülten çıkartmasından beri asayiş güçlerimiz onun peşine takıldı. Bu zor ve uzun bir süreçti. Bize yardımcı olan İngiliz ce Fransız istihbaratına da teşekkür ediyorum. Ve evet o büyük bir insan kaçakçısı şuan tutuklu halde” diye konuştu.

Majeed, üç gün önce BBC Radio’da yayınlanan To Catch a Scorpion programına konuk oldu. Söz konusu röportaj Irak’ın Süleymaniye şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin loncasında yüz yüze gerçekleşti.

Programın yürütücüsü Sue Mitchell ve Rob Lawrie’nin sorularını büyük bir rahatlıkla cevaplayan Majeed, 2016'dan bu yana Birleşik Krallık'a yasadışı geçişlerin %95 ila %99'unun doğrudan kendisiyle bağlantılı olabileceğiyle övünmüş ve yaklaşık 10.000 göçmenin Manş Denizi’ni aşmasına yardımcı olduğunu itiraf etmişti.

Majeed ayrıca göçmen ölümlerinden sorumlu tutulmasına karşı çıkmış ve kendisinin sadece “parayı alan ve yer ayırttıran bir para adamı” olduğunu savunmuştu. İnsan kaçakçısı olmadığını ısrarla vurgulayan Majeed, “Çoğu kaçakçı tutuklandıklarında ‘Biz onun için çalışıyoruz’ diyorlar. Daha az ceza almak istiyorlar. Oysa benim bunlarla hiçbir alakam yok” diye konuştu.

Resmi kaynaklara göre Majeed kaçakçılardan kişi başı tahmini 6,000 sterlin alıyor. Irak Polis güçleri Majeed'in operasyondan elde ettiği kazançla Türkiye'nin Marmaris kentinde bir villa satın aldığını iddia ediyor.

Irak Hükümeti, Majeed’in yargılanmasının kısa sürede başlanacağını belirtti. Yerel medyada çıkan haberlere göre yargılamanın uluslararası bir jüri tarafından yürütülmesi gündemde.

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