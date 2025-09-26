Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi

Sakarya Karasu'da motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan şahsa yaklaşık 73 bin lira cezai işlem uygulanırken motosikletine el konuldu.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik sıkı denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ilçede "tek teker" lakabıyla tanınan M.B.B. isimli şahıs, ekiplerin merceğine takıldı. Yapılan incelemelerde, şahsın motosikletiyle tek teker kaldırarak çevresinde gürültü ve görüntü kirliliğine sebep olduğu, trafikte akrobatik hareketlerle büyük tehlike oluşturduğu belirlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen işlemde şahsa yaklaşık 73 bin lira para cezası uygulanırken motosikletine el konuldu ve araç trafikten men edildi. Ayrıca, "trafiği tehlikeye düşürme" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi

Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi

Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi

Son Haberler
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı
16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı
Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi
Akrobatik hareketlere 73 bin lira ceza kesildi
CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama
CHP'nin ihraç kararı sonrası Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Gölköy Barajı alarm veriyor
Gölköy Barajı alarm veriyor
Milano'da Hande Erçel rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu
Milano'da Hande Erçel rüzgarı! Ortalığı kasıp kavurdu