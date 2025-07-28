“Aksakallı bizi de öldürecekti, eski bakan Akar engelledi”

15 Temmuz darbe davalarının çok büyük bölümü bitmiş olsa da Yargıtay’ın bozma kararlarından sonra yeniden görülenler de var. Genelkurmay Çatı Davası ise bu davalar arasından biri oldu. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi içindeki duruşma salonunda devam eden davada geçen hafta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan (ÖKK) eski kurmay albay Murat Korkmaz’ın savunmasında flaş bir iddia geldi. Korkmaz, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın kendilerini de öldürmek üzere bir tabur gönderdiğini, ancak Genelkurmay Başkanı’nın engellediğini iddia etti.

GENELKURMAY ÇATI DAVASI GÖRÜLDÜ

12 Punto yazarı Müyesser Yıldız, darbe davalarında devam eden Genelkurmay Çatı Davası’nın duruşmasını takip etti. Yıldız bugünkü köşe yazısında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi içindeki duruşma salonunda devam eden davada geçen hafta Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan (ÖKK) eski kurmay albay Murat Korkmaz savunmasını yaptığını söyledi.

ÜSTÜN CESARET MADALYASI VERMİŞ

Korkmaz’a Kasım 2015’te yarbay rütbesindeyken dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın teklifi, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayı ile üstün cesaret ve feragat madalyası verildi.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI VE SAVUNMA BAKANI ENGELLEDİ İDDİASI

15 Temmuz gecesi Genelkurmay’dayken Korkmaz, Aksakallı’nın televizyonlara yaptığı, “Genelkurmay’dakiler FETÖ’cüdür, darbecidir” şeklindeki açıklamaları görünce, bir oyuna çekildiklerini anlayıp personelini pasif göreve çektiğini, ertesi gün de teslim olduklarını belirtirken, Aksakallı’nın kendilerini de öldürmek üzere bir tabur gönderdiğini, ancak Genelkurmay Başkanı’nın engellediğini iddia etti.