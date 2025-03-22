Aksakallı dedenin imzası olay oldu! İmamoğlu gözaltısı dengeleri değiştirdi

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Aksakallı dedenin imzası olay oldu! İmamoğlu gözaltısı dengeleri değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında destek yürüyüşleri yapılmaya devam ediyor. Öte yandan yaşanan gelişmelerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek de büyüyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan destek sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterilen dayanışmaya da örnek verdi.

Başkan Kaya yaptığı paylaşımda yaşanan gelişmelerle birlikte partiye ve demokrasiye yönelik olarak yaşanan desteği gösterdi.

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Başkan Kaya paylaşımında şunları söyledi:

Güzel yürekli Arif abim “Zulme karşı mazlumun yanındayım” diyerek babaocağımız CHP’ye üye oldu. Yüreğine sağlık güzel insan. Aramıza hoş geldin, bizlere onur ve güç verdin.
Söz verdiğim gibi, İstanbul’dan döner dönmez rozetini ben takacağım.

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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlatılan Adalet Yürüyüşleri Trabzon’da devam ediyor. Binlerce vatandaş, protestoların üçüncü gününde de Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’daki Adalet yürüyüşüne katıldı, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP üyeliklerde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

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