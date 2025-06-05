Aksakallı dedenin videosu siyasette gündemi sarsacak! Korkmadı, yılmadı, ağzına geleni söyledi...

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Özgür Özel'in dünkü mitingine katılan aksakallı bir dede, İmamoğlu'nun suçsuz olduğunu söyleyerek, "Bunlar suçlu değil. Suçlu olan, onları içeri atan o uzaktan kumandalı hakimler, savcılardır. Beni kesseler dahi, kanım 'Ekrem Başkan' yazar” dedi.

CHP'nin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitinge vandaşlar yoğun katılım gösterdi. Bir vatandaş İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek, “Bunlar suçlu değil. Suçlu olan, onları içeri atan o uzaktan kumandalı hakimler, savcılardır. Beni kesseler dahi, kanım 'Ekrem Başkan' yazar” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN SÖYLEMİ SİYASETTE GÜNDEMİ SARSACAK

CHP, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleşti. Mitingde ANKA Haber Ajansına konuşan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir vatandaşın İmamoğlu ile ilgili söylemi siyasi gündemi sarscak gibi görünüyor.

"SUÇLU BUNLARI İÇERİ TIKAN UZAKTAN KUMANDALI HAKİMLER VE SAVCILARDIR"

İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren aksakallı bir vatandaş, “Bunları boşuna içeri aldılar. Bugün İstanbul’da yönetici kalmadı. Bunu millete inandıramazlar. Bunlar suçlu değil ki. Suçlu bunları içeri tıkan uzaktan kumandalı hakimler ve savcılardır. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, kalbinden silemezler. Beni kesseler dahil kanım ‘Ekrem başkan’ yazar. Onun için boşuna yapıyorlar” dedi.

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