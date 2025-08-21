Akşam 8’den sonra cips satmak yasaklandı!

Almanya’da dikkat çeken bir karar hayata geçirildi. Üniversite semtinde bulunan büfeleri etkileyen karara göre akşam 20.00’den sonra cips ve tuzlu atıştırmalık, 22.00’den sonra ise şişe bira satışı yapamayacak.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te üniversite semtinde yaşayanları etkileyecek, tartışma yaratan bir uygulama hayata geçirildi.

cips.jpg

Univiertel olarak bilinen üniversite bölgesinde bulunan büfeler, akşam ve gece saatlerinde artık istedikleri ürünleri satamayacak.

CİPS VE TUZLU ATIŞTIRMALARI KAPSIYOR

Kentte geç saatlere kadar açık olann beş büfeye, akşam 20.00’den itibaren cips ve tuzlu atıştırmalık satışı yasaklandı. Yetkililer, kararın gerekçesi olarak bölgede yaşayanlardan gelen gürültü ve çöp şikâyetlerini gösterdi.

