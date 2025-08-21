Akşam 8’den sonra cips satmak yasaklandı!

Almanya’nın Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te üniversite semtinde yaşayanları etkileyecek, tartışma yaratan bir uygulama hayata geçirildi.

Univiertel olarak bilinen üniversite bölgesinde bulunan büfeler, akşam ve gece saatlerinde artık istedikleri ürünleri satamayacak.

CİPS VE TUZLU ATIŞTIRMALARI KAPSIYOR

Kentte geç saatlere kadar açık olann beş büfeye, akşam 20.00’den itibaren cips ve tuzlu atıştırmalık satışı yasaklandı. Yetkililer, kararın gerekçesi olarak bölgede yaşayanlardan gelen gürültü ve çöp şikâyetlerini gösterdi.

