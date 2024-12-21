Akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı! Müsavat Dervişoğlu'ndan Özlem Gürses'e destek mesajı

Youtube kanalındaki programda TSK'ya yönelik sözleri gerekçe gösterilerek akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses'e, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'dan destek geldi. Partisinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu, "Demokrasi, katılmadığınız fikirlerin dile getirilmesi halinde bile düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmayı gerektiren bir fazilet rejimidir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözleri gerekçe gösterilerek "devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı. Özlem Gürses'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dahil olmak üzere pek çok siyasi isimden destek geldi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, partisinin sosyal medya hesabından gözaltına alınan Özlem Gürses için yapılan destek açıklamasını alıntıladı.Dervişoğlu, "Demokrasi, katılmadığınız fikirlerin dile getirilmesi halinde bile düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmayı gerektiren bir fazilet rejimidir" ifadelerine yer verdi.

Demokrasi, katılmadığınız fikirlerin dile getirilmesi halinde bile düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmayı gerektiren bir fazilet rejimidir. https://t.co/Zo869jK8n6 — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) December 21, 2024

Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Özgür Özel'den Özlem Gürses'in gözaltı kararına tepki