Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Merve Taşkın, gözaltı sürecini ilk kez anlattı

Merve Taşkın, 14 Şubat’ta herkesi şaşkına çeviren bir ilan vermişti. Skandal nitelikteki paylaşımında 400 bin TL karşılığında kız arkadaşlık hizmeti vereceğini belirten Taşkın, müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Merve Taşkın, ev hapsi adli kontrol tedbiriyle bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından süreci anlattı.

"Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum." sözleriyle sürecin başını anlattı. Ancak asıl ilginç anlar, nezarethaneye konulmasıyla başladı.

"SOĞUKTA ÜŞÜDÜM"

Taşkın, nezarethanedeki koşulları şu sözlerle dile getirdi:

"İfademin ardından soğuk, havasız ve hijyenik görünmeyen nezarethanede bir gece kaldım. (Üşüdüm.) Sabah saat 05.00 civarında, pavyondan toplanan İranlı kızlar da benim yanıma getirildiler."

“TÜRK TÜRK’E BUNU YAPIYORSA”

Ancak içerideki atmosfer kısa sürede farklı bir hal aldı. İranlı kızlardan biri, nezarethaneye düşmenin verdiği üzüntüyle ağlarken, Taşkın'ın Türk olduğunu öğrenince beklenmedik bir tepki verdi.

"Türk, Türk'e bunu yapıyorsa ben niye ağlayayım?"

Taşkın, bu sözlerin ardından nezarethanede bulunan diğer kişilerin de kendisine gülmeye başladığını söyledi.

MAHKEMEDE ŞOKE OLDU

Ertesi sabah Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Taşkın, burada da dikkat çeken anlar yaşadı. "Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü ve nazik biriydi. Ancak beklenmedik bir şekilde sol gösterip sağdan vurdu ve tutuklanmamı istedi" diyerek mahkemedeki şokunu dile getirdi.

"BİRİ BANA ŞAKA DESİN"

Hakim karşısına çıkarılan fenomen, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ancak bu sürecin ne kadar devam edeceği konusunda belirsizlik olduğunu belirtti. Merve Taşkın, yaşadığı süreci "Biri bana, 'Sana eşek şakası yaptık, hiçbir şey gerçek değil' desin lütfen..." ifadelerini kullandı.