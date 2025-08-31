Akşam yemeğindeki kıyafet tercihiyle gündem oldu: Hailey Bieber bu sefer sadeliğiyle büyüledi

Hollywood’un gözde restoranlarından Ysabel’de romantik bir akşam yemeği için bir araya gelen Hailey ve Justin Bieber çifti, hem şıklıkları hem de samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Yoğun geçen aylarda bile birbirlerine vakit ayırmayı başaran çift, sade ama zarif tarzlarıyla moda tutkunlarının radarına takıldı.

Hailey Bieber’ın stil anlayışı, mevsim geçişlerinde de şıklığın nasıl korunacağına dair ipuçları sunuyor.

YSABEL’DE ROMANTİK AKŞAM

Bieber çifti, geçtiğimiz günlerde Hollywood’un sevilen mekanlarından Ysabel’de akşam yemeği yedi. Modern Amerikan mutfağıyla tanınan restoran, taze salataları, lezzetli et yemekleri, makarnaları ve meyveli kokteylleriyle biliniyor.

Çiftin, genellikle Sushi Park gibi ünlülerin uğrak noktası olan mekanları tercih ettiği bilinse de Ysabel, daha sakin ve samimi bir atmosfer sunarak farklı bir deneyim vadediyor. Hailey ve Justin’in bu tercihi, çiftin zaman zaman gözlerden uzak, sade anlar yaşamayı sevdiğini gösteriyor.

HAİLEY’NİN ŞIKLIĞI

Hailey Bieber, Ysabel’deki akşam yemeğinde siyahın asaletini yansıtan bir kombinle görenleri mest etti. Önü bağcıklı, salaş siyah bir bluz, özel dikim siyah pantolon ve açık burunlu siyah topuklu ayakkabılarla tamamlanan kombin, güzel ismin sadeliği ve zarafeti bir araya getirmekteki maharetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hailey, aksesuar olarak The Row markasının siyah deri omuz çantasını tercih etti. Uzun ve doğal bırakılmış saçları, hafif makyajı ve Rhode markasının allığıyla tamamlanan bu görünüm, mevsim geçişlerinde şıklığın anahtarını sunuyor.

HAİLEY’NİN STİL İMZASI

Hailey Bieber, stilinde özel dikim pantolonların ve rahat denim parçaların sıkça yer aldığı bir moda ikonu olarak tanınıyor. Ysabel’deki şık görünümünün yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Justin’in basketbol turnuvasında düşük bel indigo renkli denim pantolonla destekleyici bir eş olarak yer aldı. Daha rahat bir günde ise Gap’in Low Ride ’90s Loose jeans modeliyle casual bir tarz sergiledi.

Hailey’nin denim seçimleri, özellikle sonbahar alışverişi yapmak isteyenler için ilham kaynağı oluyor. The Row ayakkabılarla şıklığı artırırken, terliklerle günlük bir görünüm yaratması, onun çok yönlü stil anlayışını ortaya koyuyor.

ÇİFTİN YOĞUN TEMPODA AŞK DOLU ANLARI

Hailey ve Justin Bieber, yalnızca romantik akşam yemekleriyle değil, günlük yaşamlarında da birbirlerine olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta bir doğum günü partisine katılan çift, sonrasında birlikte smoothie içerek keyifli anlar yaşadı.

Hailey’nin hem özel etkinliklerde hem de günlük hayatta şıklığı elden bırakmaması, onun moda dünyasındaki etkisini artırıyor.

Çiftin samimi anları, hayranları tarafından sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

MODA DÜNYASINA İLHAM KAYNAĞI

Hailey Bieber’ın sade ama etkili tarzı, moda tutkunları için erişilebilir ve uygulanabilir bir stil rehberi sunuyor. Mevsim geçişlerinde siyahın zamansız şıklığını ya da denim parçaların rahatlığını tercih eden Hailey, her ortamda dikkat çekmeyi başarıyor.

Onun kombinleri, hem günlük hayatta hem de özel gecelerde şıklığın nasıl korunacağına dair önemli ipuçları veriyor. Eylül ayı alışveriş listelerinde Hailey’nin tarzından esinlenen parçaların yer alacağı kesin.