Akşam yürüyüşü ölümcül hastalıktan koruyor! Uzmanlar anlattı

Düzenli fiziksel aktivitenin sağlığa faydaları uzun süredir biliniyor, ancak yeni bilimsel araştırmalar, akşam saatlerinde yapılan yürüyüşlerin bağırsak kanseri riskini azaltmada özellikle etkili olduğunu ortaya koydu.

Son yıllarda artan bağırsak kanseri vakalarına karşı basit ama güçlü bir önlem olarak akşam yürüyüşü, uzmanlar tarafından önerilen bir alışkanlık haline geldi.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Dr. Michael Mosley liderliğinde yürütülen bir araştırma, akşam saatlerinde yapılan 30 dakikalık tempolu yürüyüşün bağırsak kanseri riskini %20’ye varan oranda azalttığını gösterdi.

Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bu çalışma, 50.000’den fazla katılımcının 10 yıllık sağlık verilerini inceledi. Bulgular, akşam yürüyüşünün bağırsak florasını düzenleyerek iltihaplanmayı azalttığını ve kanser oluşumuna zemin hazırlayan faktörleri baskıladığını ortaya koydu.

Dr. Mosley, “Akşam saatlerinde yapılan egzersiz, vücudun sirkadiyen ritmiyle uyumlu çalışarak bağırsak sağlığını optimize ediyor. Bu, kanser önlemede kritik bir adım olabilir” dedi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten onkoloji uzmanı Dr. Timothy J. Moynihan da bu bulguları destekleyerek, “Fiziksel aktivite, bağırsak hareketliliğini artırarak toksinlerin bağırsakta birikmesini önlüyor. Özellikle akşam saatlerinde yapılan yürüyüş, metabolik süreçleri hızlandırarak kanser riskini azaltmada etkili bir strateji” şeklinde konuştu.

Moynihan, haftada en az beş gün 30-40 dakikalık yürüyüşün, bağırsak kanseri riskini azaltmanın yanı sıra genel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yarattığını vurguladı.

NEDEN AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ?

Uzmanlar, bunun sirkadiyen ritimle bağlantılı olduğunu belirtti. Almanya’daki Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden biyolog Dr. Anna Schmidt, akşam saatlerinde yapılan fiziksel aktivitenin bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, “Akşam saatlerinde vücudun metabolik aktivitesi, egzersizin bağırsak florasındaki olumlu etkilerini artırıyor. Bu da kanser riskini düşüren bir zincir reaksiyon başlatıyor” dedi.

Ayrıca, akşam yürüyüşünün stres hormonlarını azaltarak kortizol seviyelerini dengelediği biliniyor.

Kronik stresin bağırsak kanseri riskini artırdığı düşünüldüğünde, akşam yürüyüşünün bu riski azaltmada çift yönlü bir etkisi olduğu söylenebilir.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Edward Giovannucci, “Stres yönetimi ve fiziksel aktivite, bağırsak kanseriyle mücadelede birbirini tamamlayan iki temel unsur. Akşam yürüyüşü, bu iki faktörü birleştiriyor” dedi.

PRATİK VE ERİŞİLEBİLİR BİR ÇÖZÜM

Bağırsak kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yaklaşık 2 milyon yeni bağırsak kanseri vakası teşhis edildi. Ancak uzmanlar, yaşam tarzı değişiklikleriyle bu riskin önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguladı.

Akşam yürüyüşü, pahalı tedavilere veya karmaşık diyetlere gerek kalmadan herkesin uygulayabileceği bir yöntem olarak öne çıktı.

Dr. Mosley, “Herkesin akşam yemeğinden sonra 30 dakika ayırarak yürüyüş yapması mümkün. Bu, sadece bağırsak kanseri riskini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kalp sağlığını iyileştirir, kilo kontrolüne yardımcı olur ve uyku kalitesini artırır” dedi.

Uzmanlar, yürüyüşün tempolu olması gerektiğini, ancak aşırı yorucu bir egzersiz gerektirmediğini de ekledi.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YENİ BİR ADIM

Bağırsak kanseriyle mücadelede farkındalığı artırmak için dünya genelinde kampanyalar düzenlenirken, akşam yürüyüşü gibi basit alışkanlıkların önemi giderek daha fazla vurgulandı.

İngiltere’de başlatılan “Walk Against Cancer” kampanyası, insanları akşam saatlerinde yürüyüş yapmaya teşvik ederek bağırsak kanseri riskini azaltmayı hedefledi. Benzer girişimler, ABD ve Avrupa’daki sağlık kuruluşları tarafından da desteklendi.

Akşam yürüyüşü sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal iyilik halini destekleyen bir alışkanlık olarak öne çıktı.

Uzmanların ortak görüşü, bu basit alışkanlığın bağırsak kanseriyle mücadelede güçlü bir araç olduğu yönünde.