Aksaray Akmezar’da cemevi açıldı: “Bu ocak birleşmenin yeridir”

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Açılış töreninde konuşan Milletvekili Turan Yaldır, Cemevi’nin sadece bir ibadet mekânı olmadığını, yüzyıllardır Anadolu’da var olan Türkmen Alevi-Bektaşi kültürünün, hoşgörünün ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Yaldır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Akmezar Köyü’müzde Türkmen Alevi-Bektaşi kültürünün kadim yolunu temsil eden Cemevi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu topraklarda Alevilik ve Bektaşilik, sadece bir inanç değil; aynı zamanda Türklüğün irfanıdır, kardeşliğin ve birlikteliğin temelidir. Bu ocak; ayrışmanın değil, birleşmenin; bölünmenin değil, bütünleşmenin yeridir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Katılımcılar arasında duygusal anların yaşandığı törende, Alevi-Bektaşi inancına sahip vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verdi. Açılışın ardından köy halkı ile bir araya gelen İYİ Parti heyeti, Cemevi bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Turan Yaldır’ın birlik ve kardeşlik vurgusu yaptığı konuşması, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Cemevi açılışı, Akmezar Köyü halkı için tarihi bir gün olarak hafızalara kazındı.