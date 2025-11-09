YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray–Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.Ö(53) ile araçta bulunan iki kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan tırın sürücüsünün E. A(52) olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.