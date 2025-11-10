YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Ortaköy İlçesine bağlı Balcı Mahallesi bugün tarihî bir veda anına şahitlik etti. Bu toprakların yetiştirdiği, bir ömrü şerefle millete ve bayrağa hizmetle geçmiş Kore Gazimiz Dede DEVECİ, yüzlerce kişinin saf tuttuğu cenaze merasimiyle rahmet-i Rahman’a uğurlandı. Mahallenin merkezindeki cami avlusunu hüzün kapladı, okunan dualar göğe yükseldi, şehitlerin ve gazilerin yoldaşı olan merhum gazimiz bugün ebedî istirahatgahına tevdi edildi.

Cenaze merasimine; Ortaköy Kaymakamı Ahmet KARATEPE, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İzzet BEKMEZ, Balcı Mahallesi Muhtarı Ali AKBULUT, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, aziz vatanın evlatları olan Balcılı vatandaşlar ve merhum Kore Gazisi Dede Deveci’nin ailesi katıldı.