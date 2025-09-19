Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün’den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kahraman gazilerin Türk milletinin gönlünde daima en yüce makamlarda yer aldığını belirterek, tüm gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Başkan Düzgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak mücadele eden kahraman gazilerimizi anma günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği anlamlı bir gündür. Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlünde en yüce makamlardandır. Hukukun üstünlüğünü savunan bir mesleğin mensupları olarak, bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak, bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize borçluyuz. Baromuz adına, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyoruz.”

ATATÜRK’E GAZİLİK UNVANININ VERİLDİĞİ GÜN

19 Eylül 1921 tarihi, Türk milletinin hafızasında özel bir yere sahip. Sakarya Meydan Muharebesi’nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiş, bu tarih daha sonra “Gaziler Günü” olarak kabul edilmiştir.

“GAZİLERİMİZ VATANIN TEMİNATIDIR”

Aksaray Barosu Başkanı Düzgün, gazilerin sadece bir gün değil, her daim hatırlanması gerektiğini vurguladı. Gazilerin fedakârlıkları sayesinde Türkiye’nin bugün bağımsız bir şekilde varlığını sürdürdüğünü dile getiren Düzgün, “Vatanın teminatı olan gazilerimiz, milletimizin en kıymetli değerlerindendir. Onlara duyduğumuz minnet ve şükran sonsuzdur” dedi.

TOPLUMSAL VEFA ÇAĞRISI

Hukukun üstünlüğü ve adaletin savunucuları olarak baro camiası adına konuşan Başkan Düzgün, toplumsal vefa bilincinin önemine de dikkat çekti:

“Şehit ve gazilerimize olan borcumuz yalnızca sözle değil, fiilen de gösterilmelidir. Onların mirasına sahip çıkmak, ülkemizin bağımsızlığına ve bütünlüğüne her şartta sahip çıkmakla mümkündür.”