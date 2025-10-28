YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, anlamlı bir basın açıklaması yayımladı. Başkan Düzgün, mesajında Cumhuriyetin, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı, eşitlik ve laiklik ilkeleri üzerine kurulu bir rejim olduğunu vurgulayarak, bu değerlere sahip çıkmanın baroların en temel sorumluluklarından biri olduğunun altını çizdi.

Açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, çağdaş hukuk devleti anlayışıyla tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Düzgün, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti; hukuk devleti anlayışı, insan haklarına saygı, eşitlik ve laiklik ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu temel değerler, baroların ve tüm hukukçuların her zaman savunucusu olduğu ilkelerin başında gelmektedir.”

Cumhuriyetin, halkın egemenliğini esas alan, yurttaşların eşit haklara sahip olduğu bir yönetim biçimi olduğuna dikkat çeken Düzgün, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargının Cumhuriyet rejiminin temel dayanaklarından olduğunu ifade etti.

“Hukukun üstünlüğünün, bağımsız yargının ve adaletin tesis edildiği bir düzende Cumhuriyet, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin de en büyük teminatıdır. Aksaray Barosu olarak bizler, Cumhuriyetimizin temel değerlerini sonsuza dek yaşatma kararlılığında olduğumuzu, hukukun üstünlüğünü savunmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz.”

Düzgün, mesajının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu vesileyle, şahsım ve Aksaray Barosu adına milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyet ışığında yürümeye kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyorum.”

Başkan Düzgün’ün açıklaması, hukuk camiasında ve Aksaraylı vatandaşlar arasında takdirle karşılanırken, Aksaray Barosu’nun Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.