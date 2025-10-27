YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, yeni dönem hedeflerini belirlemek ve çalışma planlarını değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Baro Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantı, kadın ve çocuk haklarının korunması, geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması yönünde önemli kararların alındığı verimli bir buluşma oldu.

Toplantıya, Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün başkanlık etti. Programda ayrıca Baro Başkan Yardımcısı Av. Cumali Altınsoy, Baro Saymanı ve Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tutku Çetin Teksin, Komisyon Başkanı Av. Simge Demir ve çok sayıda komisyon üyesi avukat yer aldı.

Komisyon üyeleri, Aksaray genelinde kadın ve çocuk haklarının güçlendirilmesine yönelik yapılacak farkındalık çalışmaları, eğitim projeleri ve yerel kurumlarla yürütülebilecek ortak faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Kadın ve çocukların toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde var olabilmeleri için hukuki destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedefleri üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, aile içi şiddetle mücadele, çocuk istismarının önlenmesi, kadın istihdamının artırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında uygulanabilecek yeni proje önerileri paylaşıldı. Komisyon üyeleri, yerel düzeyde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla yapılacak iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, toplantıda yaptığı konuşmada, Baro olarak kadın ve çocukların haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Kadın ve çocukların her türlü ayrımcılıktan uzak, güvenli bir yaşam sürmeleri temel insan hakkıdır. Aksaray Barosu olarak bu konuda üzerimize düşen her görevi yapmaya devam edeceğiz. Komisyonumuzun gayretli çalışmalarıyla, hem farkındalık hem de hukuk desteği açısından önemli projelere imza atacağız.”

Toplantının sonunda, önümüzdeki dönemde düzenlenecek eğitim seminerleri, hukuk bilgilendirme programları ve sosyal farkındalık etkinliklerinin planlaması yapıldı.

Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, toplumun en hassas kesimlerinden olan kadın ve çocukların haklarının korunması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.