YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kent merkezinde geniş katılımlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Toplumsal duyarlılığı artırmak ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla düzenlenen programda baro tarafından kurulan bilgilendirme standı yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte Aksaray Barosu’nu Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün ile Baro Saymanı, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tutku Çetin Teksin temsil etti. Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hukuki yolların anlatıldığı, destek mekanizmalarının tanıtıldığı broşürler Av. Tutku Çetin Teksin tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara, şiddetle mücadelede hukuki başvuru süreçleri, koruma tedbirleri, acil başvuru mekanizmaları ve baronun bu alandaki gönüllü çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi.

Programın dikkat çeken bir diğer bölümü ise Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun baro standını ziyareti oldu. Vali Kumbuzoğlu, Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün ve Komisyon Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tutku Çetin Teksin’den baronun kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki faaliyetleri, saha çalışmaları ve farkındalık projeleri hakkında bilgi aldı. Baro yöneticileri, hem hukuki destek hem de kamuoyu bilincini artırmaya yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da güçlendirilerek sürdürüleceğini ifade etti.

Aksaray Barosu tarafından yapılan açıklamada, 25 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil, toplumsal bir mücadele çağrısı olduğu vurgulanarak, kadına yönelik şiddete karşı hukuk devleti ilke ve mekanizmalarının en etkin şekilde kullanılacağı belirtildi. Baro yetkilileri, kadınların adalete erişimini kolaylaştırmak, şiddet mağdurlarına hukuki destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak adına komisyonlar üzerinden yürütülen çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi.

Etkinlik, baronun toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği en önemli farkındalık çalışmaları arasında yer alırken, vatandaşların kadın hakları ve şiddetle mücadele konusundaki duyarlılıklarının artırılması açısından önemli bir katkı sundu.