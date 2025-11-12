YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında, Aksaray’da da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Aksaray Barosu Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, baro yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve gönüllüler katılım sağladı.

Aksaray Barosu, çevre bilincini ve doğa sevgisini ön plana çıkaran bu anlamlı günde, geleceğe bırakılacak en değerli miraslardan biri olan yeşil alanların artırılması yönündeki çabalara destek verdi.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, ağaçlandırma çalışmalarının sadece çevreyi yeşillendirmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıdığını vurguladı:

“Bir fidan dikmek, bir umudu toprakla buluşturmaktır. Ağaç; yaşamın, adaletin ve umudun sembolüdür. Bizler hukukçular olarak, yalnızca adaletin değil, doğanın da savunucusuyuz. Bugün burada diktiğimiz her fidan, geleceğe atılmış bir imzadır. Aksaray Barosu olarak, çevreye ve doğaya karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Etkinlik sonunda, Baro Başkanı Düzgün ve katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. Aksaray Barosu’nun çevreye duyarlılığı ve toplumsal farkındalık çalışmalarına verdiği destek, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Aksaray Barosu, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve çevre, doğa, insan hakları gibi evrensel değerlere sahip çıkmaya devam edeceğini bir kez daha kamuoyuna duyurdu.