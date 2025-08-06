Aksaray Belediyesi’ne “Bitmeyen Yol” göndermesi!

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan esprili kısa video, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. “Aşkımız hiç bitmesin, Aksaray Belediyesi’nin yolları gibi…” sloganıyla yayımlanan video kısa sürede viral olurken, hem güldürdü hem düşündürdü.

Söz konusu paylaşımın esin kaynağı ise İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın bir açılışta yaptığı dikkat çekici konuşma oldu. Milletvekili Yaldır, Aksaray Belediyesi’nin uzun süredir tamamlanamayan yol çalışmalarına esprili bir dille göndermede bulundu. Konuşmasında, yol projelerinin bitmemesini ironik bir dille eleştiren Yaldır, genç çiftlerin bile bu durumu gündelik dile taşıdığına vurgu yaptı.

“AŞKIMIZ AKSARAY BELEDİYESİ’NİN YOLLARI GİBİ OLSUN… HİÇ BİTMESİN!”

Açılış töreninde konuşan Turan Yaldır, hem tebessüm ettiren hem de Aksaray Belediyesi’ni hedef alan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yeni evlenen çiftlerimiz artık şöyle dua ediyor: Aşkımız, birlikteliğimiz Aksaray Belediyesi’nin yol çalışmaları gibi olsun. Hiç bitmesin… Doğan kardeşimizin de bu ticari aşkı hiç bitmesin diyoruz.”

Yaldır’ın bu sözleri dinleyiciler arasında gülüşmelere neden olurken, kentte bitmek bilmeyen yol çalışmaları konusundaki eleştirilerin halk arasında mizahi bir dille ifade edilmeye başlandığına da işaret etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı’nın bu açıklamalardan yola çıkarak hazırladığı kısa video, sosyal medya platformlarında büyük beğeni topladı. Video, “Aşkımız hiç bitmesin, Aksaray Belediyesi’nin yolları gibi…” notuyla paylaşıldı. Kısa sürede yüzlerce yorum ve paylaşım alan video, Aksaray’da belediyecilik hizmetlerine yönelik esprili eleştirinin simgesi hâline geldi.

Vatandaşlar da videonun altına yaptıkları yorumlarda benzer mizahi paylaşımlarla destek verirken, bazı kullanıcılar Aksaray’da devam eden yol çalışmalarının yıllardır tamamlanmamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

İYİ PARTİ’DEN YARATICI MUHALEFET

İYİ Parti Aksaray Teşkilatı, son dönemlerde yaptığı yaratıcı sosyal medya çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Parti, klasik siyaset dili yerine yerel sorunları esprili ama etkili bir dille ele alan içeriklerle genç seçmene ve sosyal medya kullanıcılarına ulaşmayı hedefliyor.

YEREL YÖNETİM ELEŞTİRİSİ MİZAH YOLUYLA SAHAYA İNDİ

Turan Yaldır’ın açıklamaları ve ardından gelen video paylaşımı, yerel yönetim eleştirilerinin artık mizahi bir dille halk arasında yaygınlaşmaya başladığını da gösteriyor. Vatandaşın temel hizmet beklentilerinin gecikmesi, kamuoyunda bu tür paylaşımların destek bulmasına zemin hazırlıyor.