Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nden hızlı operasyon

Aksaray/ Metin Kurt

Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, Tacin ve Kılıçarslan Mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için gerçekleştirdiği titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ardından, zanlıları tespit ederek gözaltına aldı. İlimizde son dönemde artan güvenlik önlemleri ve yapılan operasyonlarla, bu tür olaylara karşı kararlı duruş sergileyen Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarının faillerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GENİŞ ÇAPLI KAMERA İNCELEMELERİ VE SAHA ÇALIŞMASI İLE FAİLLER TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tacin ve Kılıçarslan Mahallelerinde son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çok yönlü bir çalışma başlattı. Uzun süreli kamera incelemeleri ve detaylı saha çalışmaları sonucunda, olaylarla ilgili G.K. (44), E.K. (23), A.A. (52), M.A. (29) ve M.A. (20) isimli şahısların bu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan kapsamlı dosyada, her bir şüphelinin eylemlerine ilişkin kamera kayıtları ve sahadaki araştırmalardan elde edilen veriler dikkatle değerlendirildi. Şüpheli şahısların tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, planlanan operasyonla tüm zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, detaylı incelemelerden ve sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan G.K., E.K., A.A., M.A., ve M.A., haklarındaki kuvvetli deliller doğrultusunda tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve adli makamların etkin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olaylarının zanlıları hakkında verilen tutuklama kararı, Aksaray halkına da bir güven mesajı olarak yansıdı.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: "GÜVENLİ BİR AKSARAY İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"



Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, güvenlik ve asayişin korunması için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, mahalle sakinlerine yönelik yapılan bu tür operasyonların süreceğini belirtti. İl genelinde yürütülen operasyonların yanı sıra kamera kayıtları ve saha çalışmalarına ağırlık veren Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliğini sağlama noktasında kararlılıkla hareket etmeye devam edeceklerini duyurdu.

Halk arasında güven sağlayan bu tür hızlı müdahaleler ve başarılı operasyonlarla, Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelede önemli bir adım daha atmış oldu. Emniyet güçlerinin bu etkili müdahaleleri, halk arasında takdirle karşılanırken, Aksaray’ın huzurlu ve güvenli bir şehir olarak kalması adına büyük önem taşıyor.