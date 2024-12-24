Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nden büyük uyuşturucu operasyonu

Aksaray /Metin Kurt

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında önemli bir yakalama operasyonu düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler şunlardır:

15 kg 767,66 gr metamfetamin,

54,18 gr sentetik kannabinoid,

34,36 gr amfetamin,

56 adet sentetik ecza,

3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,

1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar ise şöyle sıralandı: A.G. (19), C.B.S. (28), A.E. (23), R.S. (27), Ç.A. (52) ve G.M. (24). Şahıslar, Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Yapılan yargılama sonucu, tüm zanlılar tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki uyuşturucu ve asayiş olaylarına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini belirterek, toplum sağlığını tehdit eden bu tür suçların önlenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.