Aksaray Emniyeti’nden kaçakçılığa darbe

Aksaray /Metin Kurt

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

20-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen üç farklı operasyon neticesinde, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya imza atıldı.

Operasyonlarda şu malzemeler ele geçirildi:

1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ile şarjör,

61 adet fişek,440 adet gümrük kaçağı sigara,

5.400 adet gümrük kaçağı boş makaron,

12.000 adet gümrük kaçağı dolu makaron.

Yapılan operasyonlar kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan,

1 şüpheli şahıs hakkında ise 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’a muhalefet suçundan işlem uygulandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ve halkın huzuru için bu tür operasyonların süreceğini vurguladı.

Vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmesi gerektiği belirtilerek, toplumun desteğiyle bu tür suçların önüne geçmenin daha etkili olacağı ifade edildi.

Aksaray halkı, emniyet güçlerinin başarılı çalışmalarını takdirle karşılayarak, bu tür operasyonların hem güvenlik hem de toplumsal huzur açısından önemine dikkat çekti.