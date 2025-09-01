Aksaray Güzelyurt’ta örf ve adetlerle taçlanan görkemli söz merasimi

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Akyamaç köyünde, Türk örf ve adetlerine uygun olarak gerçekleştirilen görkemli bir söz merasimi, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferle kutlandı. Kayseri’de görev yapan Astsubay Mustafa Türker ile Kimyager Aysel Türker, aile büyüklerinin onayı ve dualarıyla hayatlarının en anlamlı adımlarından birini attı.

KIZ İSTEME GELENEĞİ ASLINA UYGUN ŞEKİLDE YAŞATILDI

Törenin en önemli bölümü olan kız isteme merasiminde, damat babası Turgut Türker, gelin adayını aile büyüklerinden, özellikle de dedesi Metin Türker’den talep etti. Dede Türker, “Çocuklar uygun gördüyse, son sözlerini alıp size cevap vereyim.” diyerek gençlerin iradesine önem verdi. Çiftin birbirlerini istediklerini ifade etmesi üzerine “Hayırlı uğurlu olsun, Allah mübarek eylesin.” sözleriyle alkışlar eşliğinde kız verildi.

KUR’AN TİLAVETİ İLE MANEVİ ATMOSFER GÜÇLENDİ

Merasim, İzmir Buca 6 Sanayi İmam Hatibi Özkan Susuz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle daha da anlam kazandı. Yüzükler damat babası Turgut Türker tarafından takılırken, kurdele kesimini gelin dedesi Metin Türker gerçekleştirdi.

İKRAMLAR VE SOHBETLERLE TAMAMLANAN ANLAMLI GECE

Tören sonrasında dini sohbetler yapıldı, davetlilere çay, çerez ve ağız tatlısı ikram edildi. Söz hediyeleri takdim edilerek, misafirlere unutulmaz bir gece yaşatıldı. Program, hatıra fotoğrafları ve tebriklerin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKAN BİR MERASİM

Bu anlamlı tören, Anadolu’nun köklü geleneklerini yaşatarak aile bağlarının, saygının ve manevi değerlerin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.