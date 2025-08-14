Aksaray Halk Sağlığı Başkanı Maraşlıoğlu’ndan Eskil ve Sultanhanı’na yoğun sağlık mesaisi



Aksaray / Metin Kurt

Beraberinde sağlık yöneticileriyle birlikte sahaya inen Dr. Maraşlıoğlu; Eskil Toplum Sağlığı Merkezi, Eskil Devlet Hastanesi, Eskil Aile Sağlığı Merkezi, Sultanhanı Devlet Hastanesi ve Sultanhanı Hafız Osman Yumuşak Aile Sağlığı Merkezi’nde bir dizi incelemelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında birimlerin işleyişi, mevcut imkânları ve sağlık hizmetlerinin ilçelerdeki durumu hakkında ilgili birim sorumlularından detaylı bilgiler alan Maraşlıoğlu, özellikle hasta memnuniyeti, hizmet hızı ve ekip çalışması konularına vurgu yaptı.

Sağlık çalışanlarının gayretli ve fedakâr çalışmalarını yakından gözlemleyen Maraşlıoğlu, “Sağlık hizmeti, en fazla emek ve özveri gerektiren alanlardan biridir. Burada gördüğümüz uyum, disiplin ve samimi gayret bizler için gurur verici. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Ziyaretler, sağlık kurumlarının eksiklerinin tespit edilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve ilçelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.