Aksaray Halk Sağlığı Başkanı Maraşlıoğlu’ndan Eskil ve Sultanhanı’na yoğun sağlık mesaisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray Halk Sağlığı Başkanı Maraşlıoğlu’ndan Eskil ve Sultanhanı’na yoğun sağlık mesaisi

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Furkan Maraşlıoğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesini yerinde değerlendirmek ve çalışanların talep ile ihtiyaçlarını dinlemek amacıyla Eskil ve Sultanhanı ilçelerine çıkarma yaptı.


Aksaray / Metin Kurt
Beraberinde sağlık yöneticileriyle birlikte sahaya inen Dr. Maraşlıoğlu; Eskil Toplum Sağlığı Merkezi, Eskil Devlet Hastanesi, Eskil Aile Sağlığı Merkezi, Sultanhanı Devlet Hastanesi ve Sultanhanı Hafız Osman Yumuşak Aile Sağlığı Merkezi’nde bir dizi incelemelerde bulundu.

1-004.jpg

2-019.jpg

3-014.jpg

4-007.jpg

Ziyaretler sırasında birimlerin işleyişi, mevcut imkânları ve sağlık hizmetlerinin ilçelerdeki durumu hakkında ilgili birim sorumlularından detaylı bilgiler alan Maraşlıoğlu, özellikle hasta memnuniyeti, hizmet hızı ve ekip çalışması konularına vurgu yaptı.

5-005.jpg

Sağlık çalışanlarının gayretli ve fedakâr çalışmalarını yakından gözlemleyen Maraşlıoğlu, “Sağlık hizmeti, en fazla emek ve özveri gerektiren alanlardan biridir. Burada gördüğümüz uyum, disiplin ve samimi gayret bizler için gurur verici. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

Ziyaretler, sağlık kurumlarının eksiklerinin tespit edilmesi, hizmet standartlarının yükseltilmesi ve ilçelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Son Haberler
Suriye’deki yangın Türkiye’ye sıçradı
Suriye’deki yangın Türkiye’ye sıçradı
Martı Tag kullananlara kötü haber!
Martı Tag kullananlara kötü haber!
Ünlü iş adamı tutuklandı
Ünlü iş adamı tutuklandı
Maximin'den olay Mourinho itirafı! 'İnsanlar anlamıyor...'
Maximin'den olay Mourinho itirafı! 'İnsanlar anlamıyor...'
Trabzonspor'un yıldızı korkutuyor! Antrenmanda yok
Trabzonspor'un yıldızı korkutuyor! Antrenmanda yok