Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen son operasyon, uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat bilgileri doğrultusunda harekete geçti. Adana’dan Aksaray’a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, B.S. adlı şahsın 68 XXX XXX plakalı araç ile uyuşturucu ticareti yapmak üzere yola çıktığını tespit etti.

TAŞPINAR YOL KONTROL NOKTASINDA DURDURULDU

Jandarma ekipleri, B.S. adlı şahsın kullandığı aracı Taşpınar yol kontrol noktasında durdurdu. Yapılan arama sonucunda aracın içinde 1.038 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan B.S., sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B.S., cezaevine gönderildi.

JANDARMA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLI

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği ve sağlığına zarar vermek isteyen zehir tacirlerine karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlara hız kesmeden devam edeceğini açıkladı. Vatandaşları uyuşturucu madde tehlikesinden korumak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, suçla mücadelesine aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Aksaray’da zehir tacirlerine geçit vermemek için yürütülen bu başarılı operasyon, hem güvenlik güçlerinin özverisini bir kez daha gözler önüne serdi hem de halkın huzur ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı mücadelede önemli bir adım oldu.