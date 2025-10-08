YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında Hanımeli Pazarı’nda kadınlara yönelik anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte, kadınlara kanserden korunma yolları, erken teşhisin önemi ve düzenli taramaların yaşam kurtarıcı etkisi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sağlık personelleri, katılımcılara meme kanserinin belirtileri, kendi kendine muayenenin önemi ve düzenli mamografi taramalarının erken tanı sürecindeki kritik rolü hakkında bilgi verdi. Etkinlik boyunca, farkındalığın simgesi olan pembe kurdeleler de katılımcılara dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında KETEM mobil tarama tırı da Hanımeli Pazarı’nda hazır bulunarak vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sundu.

Mobil tarama aracında:

40–69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması (mamografi),

30–65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri taraması (HPV testi) yapıldı.

Bu sayede tarama merkezlerine gitmekte zorluk yaşayan kadınlar, sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşma imkânı buldu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür saha etkinliklerinin erken teşhisin yaygınlaşması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, kadınlara düzenli tarama yaptırma çağrısında bulundu.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı oldukça yüksektir. Kadınlarımızın belirlenen yaş aralıklarında düzenli olarak taramalara katılmaları, hastalığın erken evrede saptanması ve tedavi sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından hayati önem taşımaktadır.”

Yetkililer ayrıca toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla benzer etkinliklerin ay boyunca farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.