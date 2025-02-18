"Aksaray Jandarmadan yol güvenliği seferberliği!"

Aksaray /Metin Kurt

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik kazalarının ve can kayıplarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma seviyesinin artırılması amacıyla yapılan bu denetimler, yolcuların da bilinçlenmesini sağlıyor.

Bu kapsamda, Trafik Jandarması ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu otobüslerinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma yasağı, hız sınırlarına uyum, kırmızı ışık ihlali, şoförlerin çalışma ve dinlenme süreleri gibi kritik konular mercek altına alındı.

Sivil jandarma ekipleri, otobüslerin içine yolcu gibi binerek sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetledi. Kural ihlali yapan sürücüler, sivil ekipler tarafından tespit edilerek uygulama noktasındaki trafik ekiplerine bildirildi. Uygulama noktasında durdurulan araçlarda sürücülere ihlalleri anlatılarak gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Denetimler sadece sürücülerle sınırlı kalmadı. Yolcular da bilgilendirilerek özellikle emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı. Vatandaşlara seyahat sırasında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları hatırlatıldı ve güvenli yolculuk için alınması gereken önlemler anlatıldı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, yolcu otobüslerinde denetimlerin devam edeceğini ve bu tür uygulamaların daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi için denetimler hız kesmeden devam edecek.