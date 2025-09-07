Aksaray-Konya yolunda kaza: 4 kişi yaralandı

Mahmut Şen/Aksaray

Mahmut Can Y. (27) yönetimindeki 68 ACG 101 plakalı Toyota otomobil, Aksaray istikametine seyir halindeyken, köy yolundan çıkan Hasan A. (68) idaresindeki 68 HA 511 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri şarampole savrulurken, diğer araç ise çarpmanın etkisiyle geldiği yöne doğru döndü.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Hasan A. ile diger araçta yolcu olarak bulunan Dudu A. (81), Gizem Betül A. (19) ve Kemal A. (75) Olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.