Aksaray-Konya yolunda saman yüklü tırda yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray-Konya karayolu Yapılcan köyü yakınlarında saman yüklü bir tırda yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Sabah saatlerinde Konya istikametine seyir halinde olan R.Ö. (56) idaresindeki 50 ADY 348 plakalı saman yüklü tırın dorsesinden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler, tır şoförünü uyararak yangının büyümesini engelledi.

MAHMUT ŞEN - AKSARAY

Dorsede bulunan balyalardan bir kısmı alev almak üzereyken, sürücü saman balyalarını yol kenarına indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan balyalara müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kısa süreli panik yaşandı.

