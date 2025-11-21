YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın manevi mimarı olarak kabul edilen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri (Somuncu Baba), ahirete irtihalinin 613’üncü yıl dönümünde, bu yıl ikincisi düzenlenen “Ruz-i Vuslat” anma programıyla Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) büyük bir katılımla yad edildi.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, ASÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen programla başladı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci programda hazır bulundu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Açılış konuşmasını yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Somuncu Baba’nın Anadolu’nun manevi haritasına derin izler bıraktığını belirtti.

“Ruz-i Vuslat” adının özellikle seçildiğini vurgulayan Arıbaş:

“Gönül erleri için ölüm bir yokluk değil, Rabb’e kavuşma anıdır. Somuncu Baba da bu idrakin en güzel temsilcilerindendir.” dedi.

Somuncu Baba’nın yetiştirdiği talebeler arasında Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin de bulunduğunu hatırlatan Arıbaş, onun rehberliğinin Türk-İslam kültürünün Anadolu’da kök salmasına büyük katkı sunduğunu söyledi.

“O, bilginin kalbe inip hikmetle yoğrulması gerektiğini bize öğretti. Ünvanın ve makamın bir anlamı yok; bilgi hayata yansımıyorsa boş bir bilgidir.”

ifadelerini kullanan Arıbaş, Somuncu Baba’nın tevazu ve hizmet anlayışının bugün dahi eğitim dünyasına ışık tuttuğunu ifade etti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Somuncu Baba’nın yalnızca Aksaray için değil, tüm Anadolu için bir irfan önderi olduğunu kaydetti.

“Taş fırında pişirdiği ekmekle bedenleri, hikmetiyle gönülleri doyuran bir Allah dostudur.”

diyen Vali Kumbuzoğlu, Aksaray’ın tarih boyunca “Şehr-i Süleha” yani “Salihlerin Şehri” olarak anıldığını hatırlattı.

“Aksaray, Somuncu Baba’nın nefesiyle, Taptuk Emre’nin irfanıyla, Yunus Emre’nin duasıyla mayalanmış bir kültür ve gönül merkezidir.” ifadelerini kullandı.

Vali Kumbuzoğlu, Ruz-i Vuslat programının yalnızca bir anma değil, Somuncu Baba’nın mirasını yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabası olduğunu vurguladı.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz ise şehirlerin kimliklerini değerleriyle kazandığını belirterek:

“Aksaray’ın şerefi, Somuncu Baba gibi bir mürşidi bağrında yaşatmasındandır.” dedi.

Ruz-i Vuslat etkinliklerinin güçlü bir kurumsal iş birliğiyle hazırlandığını dile getiren Oğuz, Somuncu Baba’nın ilim ve hikmet mirasının bugün hâlâ yol gösterici olduğunu söyledi.

Programda Ömer Faruk Güney tarafından icra edilen tasavvuf musikisi konseri büyük beğeni topladı.