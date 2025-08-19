Aksaray merkezde zincirleme kaza: 4 araç birbirine çarptı

Mahmut ŞEN - AKSARAY / YENİÇAĞ

Edinilen bilgilere göre, kaza Ali Ağa Camisi’nin hemen yanındaki cadde üzerinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, seyir halinde ilerleyen araçlardan birinin ani fren yapması üzerine, arkadan gelen araçlar duramayarak birbirine çarptı.

Kısa sürede zincirleme kazaya dönüşen olayda trafik akışı da olumsuz etkilendi.

Kazaya karışan araçlar şöyle belirlendi:

42 BAG 228 plakalı ticari kamyonet

68 ADA 936 plakalı Renault Megane

58 KD 922 plakalı Ford Focus

68 FK 010 plakalı Volkswagen Tiguan jeep

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ, POLİS TRAFİĞİ RAHATLATTI

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın yaşandığı noktada trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Araçların kaldırılması için çekici çağrılırken, sürücülerin ifadeleri alınarak olayla ilgili tutanak tutuldu.

BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Kazanın meydana geldiği cadde, şehir merkezinin en işlek güzergâhlarından biri olması nedeniyle kısa süreli yoğun trafik oluşmasına sebep oldu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRDİ

Olayda yaralanan olmaması vatandaşlar ve sürücüler için teselli oldu. Polis ekipleri, sürücülere özellikle şehir merkezindeki yoğun trafikte dikkatli araç kullanmaları ve takip mesafesine riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.