YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırmadı. Kent genelinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru materyaller ele geçirilirken çok sayıda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda;

2 kilo 676 gram sentetik kannabinoid

741 adet sentetik ecza hap

720 gram metamfetamin

323 gram esrar

60 gram skunk

58 gram amfetamin

169 bin 60 TL nakit para

147 adet tüfek kartuşu

6 adet tüfek

3 adet tabanca

5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Organize şekilde, profesyonel yöntemlerle uyuşturucu dağıtımı gerçekleştirmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan uygulamalarda 154 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, zehir ticareti ve suç organizasyonlarına yönelik mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle süreceğini vurguladı.

“Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, kamu düzeni ve gençliğin geleceğini hedef alan uyuşturucu şebekelerine göz açtırılmayacağı ifade edildi.